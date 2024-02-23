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Отныне, чтобы стать судьей, достаточно проработать более 5 лет юристом

Отныне, чтобы стать судьей, достаточно проработать более 5 лет юристом

Отменяется возрастной ценз в 30 лет для кандидатов в судьи. Это нашло отражение в предложенной поправке к закону “О судах и судьях”, которая была рассмотрена на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, судьями смогут стать граждане Азербайджана, имеющие высшее юридическое образование, проработавшие юристом не менее 5 лет, имеющие право участвовать в выборах в соответствии с частью первой статьи 126 Конституции Азербайджанской Республики. Отметим, что согласно действующему закону судьями могут быть граждане не моложе 30 лет, имеющие право участвовать в выборах, имеющие высшее юридическое образование, проработавшие юристом более 5 лет.

Проект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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