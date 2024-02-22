Турецкие компании сообщили о критической ситуации с платежами из России

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Проблемы с платежами из России на фоне новых санкций США постепенно становятся критическими, ситуация только ухудшается.

Об этом со ссылкой на информацию от турецких экспортеров пишет местное издание Ekonomım.

Чтобы как-то поддержать бизнес, отдельные компании пытаются получить платежи через банки третьих стран или же выбирают бартер, однако полноценной заменой банковским платежам такие форматы не становятся. На этом фоне экспортеры, не имея возможности соблюдать баланс на счетах, теряют новые заказы в Китай и другие страны.

Источники в деловых кругах Турции утверждают, что денежные переводы режут как ножом, и требуют от властей принять то или иное решение для снятия остроты проблемы.

Турецкая ассамблея экспортеров (TIM) сообщила о снижении поставок в Россию в январе на 30,4 процента по сравнению с тем же месяцев прошлого года. В свою очередь турецкая статистическая служба TurkStat утверждает, что падение достигло 39 процентов. Что касается импорта из России, то, по данным Министерства торговли Турции, снижение составило 20 процентов.