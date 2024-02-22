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Министр обороны Франции посетит Армению с «большой делегацией» производителей оружия

Министр обороны Франции посетит Армению с "большой делегацией" производителей оружия

Глава Минобороны Себастьян Лекорню сообщил, что вскоре прибудет с визитом в Армению с «большой делегацией» производителей оружия.

«Это первый раз в истории, когда министр обороны Франции отправляется в Армению», – сказал он.

Он отметил, что Франция «ответственна» за помощь Еревану и «наращивание ее оборонного потенциала».

По его словам, в частности, речь идет о защите типа «земля-воздух» и бронемашинах.

«Армения сталкивается с серьезными вызовами безопасности, включая вопросы суверенитета и защиты границ, связанных с угрозами со стороны Азербайджана», – важно заявил Лекорню.

Накануне Bloomberg сообщил о проблемах Франции по предоставлению военной помощи Украине. У Франции возникли трудности с оплатой военной помощи Украине (поставки ракет и артиллерийских боеприпасов) на €3 млрд из-за ограниченного бюджета.

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