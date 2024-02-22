Несвоевременный скандал: как Риттер подставил и Пашиняна, и Макрона, и Евросоюз

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Эммануэль Макрон принял в Париже Никола Пашиняна. Как всегда – ободряющее улыбки, громкие обещания «всецело поддерживать Армению», предоставить ей «оборонительное оружие» и т.д. Франция продолжает свои попытки проникнуть на Южный Кавказ через армянскую «дверь».

И все бы ничего, но Никол Пашинян прибыл во французскую столицу на фоне очень громкого и очень неприятного скандала. Сначала Армен Григорян, секретарь Совета безопасности и главный «западник» в команде Пашиняна, возложил ответственность за недавний инцидент на условной границе с Азербайджаном на Москву. Оказывается, «у миссии ЕС туда не было доступа, и только Россия имеет туда доступ, она там присутствует. И Россия не смогла предотвратить инцидент». То есть, по логике Армена Григоряна, Армения размещает на границе неуправляемых террористов из «Еркрапа», затем эти террористы стреляют по азербайджанскому посту, Азербайджан наносит ответный удар, а вот «предотвращать инцидент» должна была, оказывается, Россия. Интересно бы узнать, каким образом и на какой стадии.

Затем высказался глава EUMA Маркус Риттер: мол, наша миссия может посещать всю территорию Армении, кроме территории Неркин Ханда, находящейся в зоне ответственности ФСБ РФ. И вот это уже был позор в квадрате.

Для начала, то, что границу Ирана и Армении охраняют российские пограничники, которые установили там режим погранзоны, не было секретом ни для кого на Южном Кавказе. Тем более это должны были бы знать дипломаты европейских стран, аккредитованные в Армении, уже на стадии подготовки европейской миссии. Но даже если европейские дипломаты в Армении были заняты исключительно дегустированием бренди и осмотрами хачкаров, и то, что в Армении есть установленная пограничниками ФСБ РФ погранзона, выяснилось уже после развёртывания европейской наблюдательной миссии, то руководство этой миссии должно было ПОТРЕБОВАТЬ от Армении предоставить полный доступ к границе на всём её протяжении. И если Армения сделать этого не в силах, то собрать вещи, запаковать поглубже бинокли и покинуть её территорию, а не надувать щеки и не раздавать интервью, какую важную работу для мира и стабильности они тут якобы проводят. Даже если сотрудники этой миссии пытались решать под её прикрытием совсем другие задачи.

Более того, даже если отставным немецким полицейским и французским жандармам очень не хотелось во всеуслышание признавать, что Армения их «кинула», и там решили действовать по принципу «авось и так сойдёт», то после драматических событий на Зангеланском участке EUMA должна была бы выступить с заявлением уже в первые часы после инцидента, а не ждать в течение полутора недель. И опять таки собрать вещи, запрятать поглубже бинокли и покинуть территорию Армении. Потому как без полного доступа к границе вся её деятельность – это не более чем балаган с биноклями.

И самое главное, когда Маркус Риттер невнятно мямлит в микрофон что-то вроде «мы не виноваты, нас туда русские пограничники не пускали» — это ещё и доказательство, что в сегодняшней Армении без позволения России не может эффективно работать ни одна нероссийская миссия, будь то Евросоюз, организация Франкофонии или федерация любителей рогатых ворон. И все якобы прозападные манёвры Пашиняна, который толком не контролирует собственную страну, не стоят даже выеденного яйца.

И то, что в свои бинокли EUMA этого не разглядела, а на стадии подготовки визита Макрону о таких «особенностях армянской внешней политики» не доложили, ничего уже не меняет. Ни для Армении, ни для Франции, ни для Евросоюза. EUMA умудрилась подставить всех.

Нурани, обозреватель