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«Бавария» увольняет главного тренера

«Бавария» увольняет главного тренера

Томас Тухель уйдёт с должности главного тренера мюнхенского футбольного клуба «Бавария» по окончании сезона 2023/2024. Об этом сообщили в пресс-службе ФК.

«После открытого разговора мы пришли к обоюдному решению прекратить наше сотрудничество летом. Наша цель — провести перестройку с новым тренером перед сезоном 2024/2025», — отметил гендиректор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен.

По его словам, перед «Баварией» сейчас стоит цель — добиться успеха в чемпионате Германии и Лиге чемпионов. 50-летний Тухель пообещал сделать всё для этого.

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