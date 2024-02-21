Россия отправила в Украину 470 тысяч военнослужащих

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Российская Федерация переместила на сухопутную часть Украины около 470 тысяч военнослужащих. РФ также усилила в преддверии «выборов» прикрытие государственной границы на территории Белгородской, Курской и Брянской областей.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий, пишет «Интерфакс»

«Если говорить о том, что изменилось за это время, – это численность группировки, развернутой на нашей территории. В настоящее время сухопутный компонент, сухопутная часть группировки, которая расположена на территории Украины, составляет около 470 тысяч военнослужащих. И это только сухопутный компонент, я не беру авиацию, не считаем сюда военно-морской флот, который тоже привлекается к проведению операций, к нанесению ударов», – сказал Скибицкий.

По его словам, в российской армии появился новый компонент, которого не было в начале полномасштабного вторжения. Речь об группировке войск Росгвардии.

«На сегодняшний день на временно оккупированных территориях развернута группировка войск Росгвардии. Это почти 33 тысячи военнослужащих. Это те люди, которые обеспечивают деятельность оккупационных властей, охрану стратегических объектов и при необходимости могут выполнять задачи обороны именно на временно оккупированных территориях», – рассказал он.

Кроме этого, за последние два года появилась группировка т.н. прикрытие государственной границы РФ Это военные, базирующиеся на территории трех областей России – Белгородская, Курская, Брянская. Вероятно, это связано с тем, что Украина будет производить «более активные, ответные действия на территории РФ».

«Возможно, это и необходимо: переносить войну на территорию России. Там они сосредоточили группировку около 30 тысяч военнослужащих. В последнее время они были тоже усилены подразделениями 116 бригады Росгвардии, которая была опрокинута, – добавил Скибицкий.

В ГУР считают, что очень важным изменением за эти два года является изолирование Черноморского флота, ведь все боевые корабли РФ находятся в Новороссийске.

«В Севастополь они только могут заходить для пополнения боеприпасов, перезарядки или, если это необходимо, когда они выполняют боевое дежурство. А так вся активность Черноморского флота – у побережья Крыма или в восточной части Черного моря. Мы полностью обеспечили сегодня возможность контролировать в огневом». плане, возможность наносить удары по Черноморскому флоту, если он будет заходить в северо-западную часть. И это нам дало возможность возобновить работу морского коридора», – подчеркнул он.