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Азербайджанский спортсмен одолел бойца ММА из США и посвятил победу шехидам

Азербайджанский спортсмен одолел бойца ММА из США и посвятил победу шехидам

Азербайджанский боец ​​ММА Мирали Гусейнов завоевал пояс на соревнованиях Lights Out Xtreme Fighting, проходивших в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). 29-летний спортсмен победил в весовой категории 75 кг известного бойца ММА, местного спортсмена Томми Аарона.

Наш соотечественник рассказал Report, что посвятил свою победу нашим шехидам, отдавшим жизни за территориальную целостность Азербайджана:

«В детстве я занимался борьбой. Я много раз становился чемпионом Азербайджана по ММА и успешно представлял нашу страну на международных соревнованиях. Два года я готовился к соревнованиям в America Kickboxing Academy (AKA) в Калифорнии. Хоть я и далеко от своей страны, все свои успехи я посвящаю Азербайджану. Победу на этом соревновании посвящаю нашим шехидам, отдавшим свои жизни за территориальную целостность Азербайджана».

М.Гусейнов подчеркнул, что его цель – участие в UFC (Ultimate Fighting Championship) в ближайшем будущем.

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