Россия пригрозила Западу выходом к границам ЕС

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Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов выразил уверенность, что страны Европейского союза сменят тон в вопросе украинского конфликта, когда Россия выйдет к восточным границам ЕС.

Об этом дипломат заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Я думаю, накал будет снижен, когда войска будут стоять на границах Польши, Румынии, Венгрии, Словакии… И тон совершенно будет другой», — сказал он.

По словам Гаврилова, при таком развитии событий ЕС сразу начнёт разговоры о сдержках, противовесах, гарантиях и балансах.