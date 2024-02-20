В Турции задержали шесть человек, подозреваемых в передаче Китаю данных об уйгурах

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Турецкая разведка задержала в Стамбуле шесть человек по подозрению в передаче китайской разведке данных об уйгурских организациях, передает телеканал TRT Haber.

«Прокуратура Стамбула в рамках расследования установила, что семеро подозреваемых собирали данные о проживающих в Турции видных уроженцах Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, а также о некоторых ассоциациях и организациях», – передает телеканал.

«Руководство Национального разведывательного управления Турции приняло решение задержать подозреваемых в передаче собранных данных разведке КНР. В результате операции полицейского управления задержаны шестеро подозреваемых, еще один в розыске», – передает канал.