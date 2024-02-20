Индусы-гастарбайтеры вытеснили карабахских армян из Армении

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Армению покинули 15% армян, добровольно покинувших Карабах.

Об этом заявил доктор экономических наук, профессор, руководитель Исследовательского центра «Альтернатива» Татул Манасерян на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Армения.

По его словам, отток карабахских армян из страны, преимущественно, обусловлен трудностями с трудоустройством. Ситуацию на рынке труда обостряет массовый приток трудовых мигрантов в Армению.

По данным Манасеряна, только из Индии в Армению прибыли около 14 тысяч гастарбайтеров. Как отметил эксперт, Армения лидирует в ЕАЭС по темпам роста экономики, однако, несмотря на это, в стране третий год подряд растет уровень бедности.

«По официальным данным, уровень бедности в Армении составляет 42%, но, по экспертным оценкам, в Ширакской области этот показатель превышает 60%», – заметил Манасерян.

В целом, по его словам, в 2023 году ухудшилась структура экономики Армении. Более того, сократилось производство продуктов питания, напитков, одежды. Соответственно, снизились и объемы экспорта продукции этих отраслей экономики, что отражает существенные проблемы в экспортном секторе.