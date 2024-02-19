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Алиев: «Байрактар Акынджи» уже летают в небе Азербайджана

Алиев: «Байрактар Акынджи» уже летают в небе Азербайджана

Как вы отметили, свой первый официальный визит после президентских выборов я совершаю в братскую Турцию. И это естественно. Отношения между Турцией и Азербайджаном не имеют аналогов, и эти связи с каждым днем укрепляются.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в расширенном составе. Об этом сообщает «Азертадж».

«Сегодня в ходе встречи один на один мы обсудили множество вопросов, еще раз рассмотрели «Дорожную карту» на этот и предстоящие годы. В области оборонной промышленности есть прекрасные подвижки, и первым мероприятием с моим участием после президентских выборов была презентация БПЛА «Байрактар Акынджи». БПЛА уже летают в небе Азербайджана, что создает для нас дополнительные возможности, а также является важным условием для нашего технологического развития. Высокими темпами идет работа по созданию учебного, образовательного и сервисного центра «Baykar Holding» в Азербайджане. Надеюсь, что в этом или в следующем году этот прекрасный центр будет открыт. Кроме того, мы находимся на заключительной стадии переговоров с несколькими турецкими компаниями о совместном производстве», – добавил Алиев.

Глава государства вновь отметил, что во время 44-дневной Отечественной войны вся братская Турция и лично президент Реджеп Тайип Эрдоган находились рядом с Азербайджаном, оказывая моральную и политическую поддержку, и это сыграло ведущую роль в освобождении наших земель, стало важным фактором в написании Карабахского эпоса.

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