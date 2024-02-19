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Авраам Линкольн помиловал предка Байдена, который зарезал сослуживца

Авраам Линкольн помиловал предка Байдена, который зарезал сослуживца

Прадед Байдена во времена гражданской войны зарезал сослуживца и был помилован Авраамом Линкольном. Об этом сообщило издание Washington Post со ссылкой на обнаруженные архивы.

Убийство произошло 21 марта 1864 года (160 лет назад) в лагере Потомакской армии недалеко от Беверли-Форд, штат Вирджиния.

Предку президента США, нанятому в армию в качестве ветеринарного хирурга, было предъявлено обвинение в покушении на убийство после драки. Согласно документам, он вытащил карманный нож и нанес несколько порезов другому гражданскому служащему. Причиной этому, как утверждается, стали высказывания родственника Байдена в адрес погибшего.

Военные судьи признали его виновным и приговорили к двум годам каторжных работ, однако три армейских офицера обратились к Линкольну с просьбой отменить приговор и тот помиловал его.

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