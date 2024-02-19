Вагит Алекперов поздравил Ильхама Алиева

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Бывший президент российского Публичного акционерного общества «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов направил поздравление президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает «Азертадж».

В поздравлении говорится:

Примите искренние поздравления в связи с Вашим переизбранием на пост президента Азербайджана.

Избрание на новый срок еще раз подтверждает доверие народа к Вам как к прогрессивному и опытному руководителю, который в основу своих продуманных решений ставит прежде всего общечеловеческие ценности, уверенно ведет страну по пути динамичного развития и процветания.

От всего сердца желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой энергии, новых побед и успехов в Вашей многогранной деятельности на благо народа дружественного Азербайджана.