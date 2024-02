Американский экономист: Армения помогает России в обходе западных санкций

Главный экономист Института международных финансов (IIF) Робин Брукс обратил внимание на резкий рост экспорта из Армении в Россию.

«Экспорт Армении в Россию вырос на 430% по сравнению с периодом до вторжения, что означает реэкспорт товаров ЕС и Китая в Россию. Это еще не конец. Экспорт Армении в Казахстан вырос на 1200%, в Кыргызстан – на 1600%, в Узбекистан – на 250% и в ОАЭ – на 900%. Все идёт в Россию», — написал он в соцсети X.

Armenia’s exports to Russia are up 430% from before the invasion, which is about re-export of EU and Chinese goods to Russia. That’s not the end of it. Armenia’s exports to Kazakhstan are up 1200%, to Kyrgyzstan 1600%, to Uzbekistan 250% and to the UAE 900%. All going to Russia. pic.twitter.com/GvwbhLilc4

— Robin Brooks (@robin_j_brooks) February 17, 2024