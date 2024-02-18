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Путин счел войну в Украине «вопросом жизни и смерти» для России (видео)

Путин счел войну в Украине "вопросом жизни и смерти" для России (видео)

Все происходящее на украинском направлении для России – вопрос жизни и смерти, это судьба страны, тогда как для Запада это только вопрос их тактического положения, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.

«Я думаю, что и для нас самих, и тем более для слушателей и зрителей за рубежом все-таки важно понять ход наших мыслей, понять наше состояние, понять, насколько это чувствительно и важно для нашей страны, – все, что происходит на украинском направлении. Для них это улучшение своего тактического положения. А для нас это судьба, это вопрос жизни и смерти», – заявил Путин.

Так российский президент ответил на вопрос об исторической части своего недавнего интервью американцу Такеру Карлсону.

«Я хотел, чтобы люди, которые будут это слушать, поняли это. Удалось или нет – не мне судить», – добавил Путин.

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