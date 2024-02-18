Нетаньяху заявил, что Израиль будет вести войну до абсолютной победы над ХАМАС

39 Просмотров

Израиль будет вести войну в секторе Газа до полной победы над ХАМАС, это подразумевает боевые действия в Рафахе, о чем неоднократно говорилось мировым лидерам, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

«Вчера я снова разговаривал с президентом США Джо Байденом. Я решительно заявляю мировым лидерам, что Израиль будет сражаться до абсолютной победы, включая боевые действия в Рафахе. Те, кто хочет помешать нам действовать в Рафахе, на самом деле хотят помешать нам выиграть войну», – заявил премьер на пресс-конференции.

Нетаньяху вновь подчеркнул, что операция в Рафахе начнется только после эвакуации гражданских лиц в безопасные районы.

По словам премьера, военное давление в вопросе освобождения израильских заложников работает, армия не остановится, пока не уничтожит все батальоны ХАМАС.