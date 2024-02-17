В Турции опровергли информацию о депортации родственников чеченских террористов

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Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции опроверг сообщения о якобы существующих планах депортации проживающих в республике родственников чеченских оппозиционеров и террористов, в том числе племянника лидера сепаратистов Джохара Дудаева (1944-1996) 18-летнего Мансура Дудаева. В ведомстве назвали соответствующие публикации и фотографии, сделанные, как утверждается, в одном из центров, не соответствующими действительности.

«В результате проверки фотографий, ставших предметом спекуляций в различных электронных СМИ, установлено, что они не были сделаны ни в одном из центров депортации в Турции», – говорится в сообщении.

Сообщения «о планах депортации чеченских беженцев» и их задержании, в том числе центре депортации в Стамбуле, распространили несколько СМИ.