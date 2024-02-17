Алиев встретился со старшим вице-президентом Rockefeller Foundation |
Зеленский благодарит Алиева (видео) |
Ильхам Алиев встретился с Зеленским |
По инициативе немецкой стороны прошла встреча Алиев-Пашинян (видео) |
Блинкен надеется на продолжение диалога между Арменией и Азербайджаном |
Алиев и Шольц сели за стол переговоров (видео) |
Ильхам Алиев пригласил спецпредставителя Байдена в Азербайджан: детали (фото, видео) |
НАТО может развернуть по всей Европе войска против России |
В столичном регионе возможен мокрый снег |
Главное Мир

В Турции опровергли информацию о депортации родственников чеченских террористов

В Турции опровергли информацию о депортации родственников чеченских террористов

Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции опроверг сообщения о якобы существующих планах депортации проживающих в республике родственников чеченских оппозиционеров и террористов, в том числе племянника лидера сепаратистов Джохара Дудаева (1944-1996) 18-летнего Мансура Дудаева. В ведомстве назвали соответствующие публикации и фотографии, сделанные, как утверждается, в одном из центров, не соответствующими действительности.

«В результате проверки фотографий, ставших предметом спекуляций в различных электронных СМИ, установлено, что они не были сделаны ни в одном из центров депортации в Турции», – говорится в сообщении.

Сообщения «о планах депортации чеченских беженцев» и их задержании, в том числе центре депортации в Стамбуле, распространили несколько СМИ.

Теги:
Из этой рубрики
Немецкий Rheinmetall планирует открыть новый завод по производству боеприпасов в Украине
Мир

Немецкий Rheinmetall планирует открыть новый завод по производству боеприпасов в Украине

2024/02/17, 21:52
В Турции опровергли информацию о депортации родственников чеченских террористов
Мир

В Турции опровергли информацию о депортации родственников чеченских террористов

2024/02/17, 21:32
Орбан рассказал, когда парламент Венгрии ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в НАТО
Мир

Орбан рассказал, когда парламент Венгрии ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в НАТО

2024/02/17, 20:27
США направили Украине почти $500 тыс. из "конфискованных российских фондов"
Мир

США направили Украине почти $500 тыс. из «конфискованных российских фондов»

2024/02/17, 19:26
Cаммит по Украине может быть перенесен из-за безучастности лидеров
Мир

Cаммит по Украине может быть перенесен из-за безучастности лидеров

2024/02/17, 18:47
США и Великобритания ударили по объектам хуситов в Йемене
Мир

США и Великобритания ударили по объектам хуситов в Йемене

2024/02/17, 18:30
Италия поддержала предложение ЕС о комиссаре по обороне
Мир

Италия поддержала предложение ЕС о комиссаре по обороне

2024/02/17, 18:12
Вице-президент США: "Американская помощь Украине непоколебима"
Мир

Вице-президент США: «Американская помощь Украине непоколебима»

2024/02/17, 18:00
Главы МИД G7 обсудили в Мюнхене ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке
Мир

Главы МИД G7 обсудили в Мюнхене ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке

2024/02/17, 17:48