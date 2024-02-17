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В Агалы сыграли первую за 30 лет свадьбу

В Агалы сыграли первую за 30 лет свадьбу

В зангиланском селе Агалы впервые за 30 лет состоялась свадьба.

Отец жениха Балоглан Исмаилов в этот радостный день поделился своими впечатлениями с региональным корреспондентом «Азертадж», сказав: «Мы давно мечтали об этих днях. Да упокоит Аллах души наших шехидов, ниспошлет исцеление нашим гази. Мы увидели эти дни благодаря нашему победоносному Верховному главнокомандующему, нашей героической армии. Мы давно ждали эти дни. Это была наша мечта, она воплотилась в жизнь. К счастью, мы проводим свадьбу в нашем селе. Как хорошо отмечать свадьбу, танцевать «Джанги» на Карабахской земле. И наш жених, и я сражались. Мы оба мечтали жить на этих землях. Теперь эта мечта сбылась».

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