Блинкен заявил о желании арабских стран нормализировать отношения с Израилем

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Почти все арабские страны выступают за нормализацию отношений с Израилем. С таким утверждением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ТАСС.

«Почти каждая арабская страна хочет по-настоящему интегрировать Израиль в регион для нормализации отношений, если они этого еще не сделали», – отметил глава американской дипломатии.

По словам Блинкена, нормализация отношений между странами будет предполагать «гарантии безопасности и обязательства в сфере безопасности» для Израиля, который должен в результате «ощутить себя в большей безопасности».

Госсекретарь США отметил, что арабские страны «искренне стремятся» реформировать и «оживить» Палестинскую национальную администрацию, которая должна более эффективно представлять интересы палестинцев. Обновленная администрация, добавил Блинкен, должна стать «более хорошим партнером Израиля в ближайшем будущем».»Также существует императив, как я уже упоминал, который сейчас насущнее, чем когда -либо. Это – переход к созданию палестинского государства – такого, которое обеспечит безопасность Израиля и возьмет на себя необходимые обязательства», – указал глава американской дипломатии. отметив, что ближневосточный регион таким образом станет «более интегрированным».