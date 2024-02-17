Дочь Кадырова получила орден «ДНР»

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Старшую дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, вице-премьера республики по социальному блоку Айшат Кадырову наградили орденом т.н. «ДНР», заявил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Искренне поздравляю вице-премьера Правительства ЧР по социальному блоку Айшат Рамзановну Кадырову с вручением ей ордена ДНР!» — написал он в Telegram.

По словам Дудаева, Айшат Кадырова лично посещала «ДНР» с гуманитарной миссией, в ходе которой навестила чеченских бойцов на передовой.