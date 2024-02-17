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Главное Экономика

США нарастят помощь Армении для снижения ее энергозависимости от России и Ирана

США нарастят помощь Армении для снижения ее энергозависимости от России и Ирана

Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о дополнительном финансировании программы по «обеспечению безопасности энергетического сектора Армении». Ещё $5 млн будет направлено на ускорение реализации проектов в области электроэнергетики, которые позволят снизить зависимость Армении от российского и иранского природного газа, говорится в документе.

Как следует из документа, проект американского агентства в Армении реализует компания Tetra Tech. После предоставления дополнительного финансирования его бюджет составит $15,7 млн.

«Благодаря дополнительному финансированию компания Tetra Tech предоставит техническую помощь и другие услуги, чтобы ускорить (реализацию) ключевых проектов в сфере электроэнергетики, которые позволят увеличить использование возобновляемых источников энергии и снизить зависимость Армении от российского и иранского природного газа», — отмечается в документе.

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