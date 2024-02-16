Судно с пассажирами затонуло в Каспийском море

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Российское маломерное судно, на борту которого находились два пассажира и судоводитель, опрокинулось в Каспийском море. Два человека пропали без вести.

Об этом сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«По предварительным данным, во время движения в акватории Каспийского моря на расстоянии примерно 7 км от береговой линии из-за ухудшения погодных условий судно перевернуло волной и все лица, находившиеся на борту, оказались в воде. Пробыв в холодной воде более 3 часов, двое мужчин пропали без вести», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что еще один человек был доставлен на берег проходящей лодкой. Он госпитализирован. Поиск пропавших продолжается. Следователи проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.