Патрушев сделал заявление по Азербайджану и Армении |
Асадов сохранил кресло премьер-министра |
Узбекистан вводит санкции против России |
Турция и Греция присоединятся к европейской инициативе ПВО «Небесный щит» |
Генпрокурор о резонансном убийстве: «Дя общества опасно иметь такого человека на свободе» |
Украина теряет Авдеевку |
Сунак поздравил Алиева и предложил поддержку в проведении COP29 |
Шольц анонсировал участие Алиева на Мюнхенской конференции |
Олаф Шольц поздравил Ильхама Алиева |
Главное Мир

Судно с пассажирами затонуло в Каспийском море

Судно с пассажирами затонуло в Каспийском море

Российское маломерное судно, на борту которого находились два пассажира и судоводитель, опрокинулось в Каспийском море. Два человека пропали без вести.

Об этом сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«По предварительным данным, во время движения в акватории Каспийского моря на расстоянии примерно 7 км от береговой линии из-за ухудшения погодных условий судно перевернуло волной и все лица, находившиеся на борту, оказались в воде. Пробыв в холодной воде более 3 часов, двое мужчин пропали без вести», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что еще один человек был доставлен на берег проходящей лодкой. Он госпитализирован. Поиск пропавших продолжается. Следователи проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

Теги:
Из этой рубрики
Узбекистан вводит санкции против России
Мир

Узбекистан вводит санкции против России

2024/02/16, 10:22
Арестович ошарашил новым заявлением (видео)
Мир

Арестович ошарашил новым заявлением (видео)

2024/02/16, 09:52
Турция и Греция присоединятся к европейской инициативе ПВО "Небесный щит"
Мир

Турция и Греция присоединятся к европейской инициативе ПВО «Небесный щит»

2024/02/16, 09:46
Судно с пассажирами затонуло в Каспийском море
Мир

Судно с пассажирами затонуло в Каспийском море

2024/02/16, 09:17
Пентагон выявил случаи коррупции при передаче Киеву вооружен
Мир

Пентагон выявил случаи коррупции при передаче Киеву вооружен

2024/02/16, 00:59
Маск рассказал, зачем он купил Twitter
Мир

Маск рассказал, зачем он купил Twitter

2024/02/16, 00:45
Венесуэла высылает сотрудников Управления Верховного комиссара ООН по правам человека
Мир

Венесуэла высылает сотрудников Управления Верховного комиссара ООН по правам человека

2024/02/16, 00:30
Генсек НАТО назвал условие для вступления Украины в альянс
Мир

Генсек НАТО назвал условие для вступления Украины в альянс

2024/02/16, 00:15
Кадыров назовет новый район Грозного в честь Путина
Мир

Кадыров назовет новый район Грозного в честь Путина

2024/02/15, 23:59