Греция хочет легализовать однополые браки из-за России

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Правительство Греции считает возможную легализацию однополых браков «стратегическим инструментом» в противостоянии с Россией, которая борется с ЛГБТ-пропагандой.

Такую позицию изложил министр по делам миграции и убежища Греции Димитрис Керидис в эфире телеканала Skai, комментируя обсуждение в парламенте страны законопроекта о браках однополых парах и усыновлении ими детей.

«Даже это имеет свое значение в геостратегическом соревновании между Западом, который одобряет права ЛГБТ, и является открытым, свободным обществом, и Россией, которая с фанатизмом борется по этим вопросам через такие свои системы, как, например, Московский патриархат», – выразил свое мнение Керидис.