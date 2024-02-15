В Азербайджане выплатили пенсию за февраль с надбавкой

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Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завершил выплату по республике пенсий за февраль с надбавкой.

Об этом сообщили в министерстве.

Сообщается, что 9 февраля были завершены выплаты пенсий за февраль по городам Баку, Сумгайыт, Абшеронскому району, а сегодня – по регионам, а также лицам, получающим пенсию на льготных условиях.

Пенсии выплачены с индексацией 11,2%. Надбавка начислена с начала нынешнего года, поэтому надбавка за январь выплачена вместе с пенсией за февраль.