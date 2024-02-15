Так где же «дистанцирование»?

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Между Москвой и Ташкентом — дипломатический скандал. Все началось с того, что ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Республики Узбекистан, председатель Национальной медиаассоциации Узбекистана и глава Общественного совета Министерства дошкольного образования республики Шерзод Кудратходжаев входе одного из публичных мероприятий назвал жителей Узбекистана, не знающих узбекский язык, «оккупантами или идиотами» — в соответствии с популярной цитатой, авторство которой приписывают Карлу Марксу: «Не знать языка страны проживания может гость, идиот или оккупант, насаждающий свой язык».

Что вызвало весьма резкую реакцию в Москве. Посол Узбекистана Ботиржон Асадов был вызван в российский МИД, где ему выразили протест в связи с высказываниями Шерзода Кудратходжаева. «Констатировано, что содержание и тональность подобных ремарок находятся в полном противоречии с отношениями углубленного стратегического партнерства и союзничества, которые связывают Россию и Узбекистан и получили дальнейшее поступательное развитие в результате встречи лидеров наших стран в октябре 2023 года в Москве», — говорится в сообщении МИДа. Кроме того, внешнеполитическое ведомство России рассчитывает, что «в ближайшее время МИД Узбекистана представит официальный комментарий с принципиальной оценкой одиозных высказываний упомянутого высокопоставленного деятеля», и подчеркивает: «Напоминаем, что в случае появления в российском информпространстве резонансных суждений касательно Узбекистана, противоречащих политике России в отношении этой дружественной страны, мы незамедлительно от них дистанцируемся на официальном уровне».

Не станем особо акцентировать внимание, что ничего ужасного Шерзод Кудратходжаев не сказал: живя в стране, знать ее государственный язык действительно необходимо. Сама Россия требует знания русского языка не только от своих граждан, но даже от «гастарбайтеров», которые хотят получить официальное разрешение работать на территории РФ.

Воздержимся от выстраивания версий в стиле «Узбекистан диверсифицирует свою внешнюю политику, и Москва решила надавить на Ташкент при помощи русского языка». Не станем слишком уж придирчиво анализировать, насколько незамедлительно дистанцировалась Россия — и дистанцировалась ли вообще — от заявлений, к примеру, Вячеслава Никонова с претензиями на северные территории Казахстана или предложения Владимира Соловьева «долбануть» по Алма-Ате. Возможно, мы чего-то не заметили и не отследили.

Но вот события на российско-азербайджанском треке по понятным причинам находятся в фокусе внимания нашей аудитории. С вздорными обвинениями в адрес Азербайджана регулярно выступает, к примеру, Константин Затулин, зампред думского комитета по делам СНГ и депутат этой же Госдумы от партии «Единая Россия». Но мы не припомним, чтобы руководство «ЕР» или Госдумы, не говоря о МИДе, спешили незамедлительно и официально дистанцироваться от заявлений Затулина.

Регулярно с нападками на Азербайджан выступает и еще один депутат-единоросс Виталий Милонов. Но опять ни руководство «Единой России», ни руководство Госдумы, ни МИД дистанцироваться не спешат.

Не было и нет официальной реакции на антиазербайджанские выпады в СМИ и ведущих ТГ-каналах, имеющих репутацию близких к Кремлю. Но при этом посольство России в Азербайджане, к примеру, выступало с возмущенным открытым письмом по поводу статей в Minval.az, которые по непонятным критериям сочли антироссийскими.

Еще один депутат Госдумы, Михаил Делягин, вообще предложил нанести по Азербайджану ядерный удар.

А здесь уже необходимо расставить акценты. Да, безусловно, дипломаты выражают официальную позицию. Но если с нападками на Азербайджан выступают персоны уровня зампреда профильного комитета Госдумы — тут, во-первых, действительно нужна четкая позиция. А во-вторых, одного дистанцирования недостаточно — в партиях и парламентах есть механизмы фракционной дисциплины. И когда этого не происходит, у азербайджанской аудитории по понятным причинам возникают вопросы.

Нурани, обозреватель