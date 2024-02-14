Радовавшийся смерти россиян американский сенатор выступил против Украины

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Американский сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм, радовавшийся смерти россиян, проголосовал против выделения новой помощи Украине.

Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Он выступил против законопроекта, предусматривающего выделение дополнительных 95 миллиардов долларов, из которых более 60 миллиардов предусмотрено на поддержку Украины. По данным издания, республиканец принял такое решение под влиянием бывшего президента США Дональда Трампа. «Я разговаривал сегодня с Трампом и он категорически против этого пакета», — приводит WP слова Грэма.

В мае 2023 года Линдси Грэм во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским назвал смерть россиян «самой удачной» тратой денег США. Тогда же сенатор призвал президента США Джо Байдена «делать больше», чтобы помочь Украине в конфликте с Россией.