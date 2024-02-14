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Еще один азербайджанец погиб в войне в Украине

Еще один азербайджанец погиб в войне в Украине

В борьбе за свободу Украины погиб еще один воин азербайджанского происхождения – помощник гранатометчика Сабир Самир оглу Ахмедов.

Жизнь защитника Украины оборвалась 8 февраля в Донецкой области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко.

«Снова в трауре Броварская громада. Солдат Ахмедов Сабир Самир Оглы, солдат, стрелок-помощник гранатометчика стрелковой роты, погиб 8 февраля 2024 года в бою за Украину, ее свободу и независимость вблизи населенного пункта Солодкое Марьинского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Сабира», – говорится в сообщении.

Похоронят воина на Аллее Славы.

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