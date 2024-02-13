Расим Мусабеков: Провокация могла быть устроена со стороны пророссийских сил

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12 февраля Армения, пойдя на очередную провокацию, вывела снайпера на условную границу с Азербайджаном, и в результате был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы нашей страны. В ответ с азербайджанской стороны была проведена операция «Возмездие», и Минобороны Армении подтвердило гибель четверых военнослужащих и ранение еще одного. Прокомментировать ситуацию Minval.az попросил политолога Расима Мусабекова, начав с вопроса о том, насколько вероятна организация этой провокации со стороны заинтересованных в срыве переговорного процесса европейских сил.

«Не стоит искать в произошедшем большую политику, – сказал политолог. – Есть в армянской армии конкретные люди, ненавидящие Пашиняна. Таковых можно найти среди пограничников и других военных формирований Армении. Вряд ли европейские наблюдатели или члены их миссии, а тем более американцы организовывали провокацию уровня «снайпер, а пальника ты по азербайджанскому пограничнику». Для них это слишком мелко – не тот уровень. К тому же, какая им выгода от этого? Провоцировать Азербайджан, чтобы мы напали на Армению? Да европейцы никак не могут разобраться с Украиной и нормально им помочь. И учитывая это, абсурдно думать, что они приедут воевать на Южный Кавказ. А рычагов давления на Азербайджан у них тоже нет. Мы же не просим у них денег. Так что логика типа «европейцы хотят с Азербайджаном конфликт и потому сказали армянам, мол выстрелите по азербайджанскому пограничнику с тем, чтоб затем мы ввели против Азербайджана санкции» – не работает. Такое утверждение выглядит глупым, поскольку, введя санкции, они лишатся азербайджанского газа. И что они от этого выиграют? Ничего. То есть, по сути, можно говорить о неэффективности мониторинговой миссии».

Говоря о развитии ситуации в будущем, Р.Мусабеков также отметил, что если говорить о мониторинговой группе, то они не смогут в будущем исключить ситуаций, когда такого рода провокации не повторятся. «Там их было 200 человек, и кажется добавили, еще 100. И что изменилось? Они ходят там вдоль границы и поглядывают в азербайджанскую сторону из биноклей. В сущности, это транквилизатор для Пашиняна, что европейцы здесь присутствуют и если Азербайджан начнет против Армении какую-то массированную атаку, то они сразу все зафиксируют и поднимут шум на весь мир» – отметил он.

Однако европейцам такой расклад на границе между Азербайджаном и Арменией все же выгоден. Политолог считает, что если инциденты повторятся, то «они могут использовать какие-то аргументы для того, чтобы оправдать военные поставки Армении. Может также застопориться ожидаемое возобновление диалога с участием Шарля Мишеля. Но при этом не стоит говорить о каком-то санкционном давлении на Азербайджан, поскольку такого рода инциденты – не повод для санкций.

В то же время политолог не исключает, что провокация могла быть устроена со стороны пророссийских сил, которые не хотели бы, чтобы переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией шел под европейской эгидой. Такую версию Р.Мусабеков считает наиболее вероятной.

«Москва дает знать, что без российского участия между Азербайджаном и Арменией не будет мира. «Не хочу утверждать, что инцидент организовали конкретные российские спецслужбы, но подобную вещь организовать вполне могут интегрированные с россиянами силы в вооруженных формированиях Армении, недовольные политикой Пашиняна, его прозападной ориентацией. Это провокация как раз их масштаба. Это не просто был выстрел со стороны человека, который чего-то испугался и куда-то в азербайджанскую сторону пальнул. Это был снайпер, который целился в азербайджанского пограничника и сознательно шел на совершение преступления. Мы дали армянам сутки на то, чтобы они разобрались, принесли извинения и дали необходимые гарантии того, что подобное больше не повторится. Но они стали замыливать вопрос. Вот и получили в ответ операцию «Возмездие»», – отметил Р.Мусабеков.

Развивая версию, политолог также указал на то, что у русских на территории Армении в пограничных войсках развернуто 4 тысячи человек. Причем имеется граница, оборудованная со времен Советского Союза. А на военной базе в Гюмри размещены еще отдельно 5 тысяч человек. Поэтому говорить о том, что европейская миссия сопоставима с российским военным присутствием в Армении, – просто нелепо. У них нет там такой возможности.

И в завершении беседы Мусабеков отметил, что ожидать какой-то реакции на произошедшее со стороны Евросоюза, США или России не стоит.

«Как обычно, станут призывать стороны к сдержанности и больше ничего. При этом может быть какая-то пропагандистская возня, но реально из-за того, что один человек с этой стороны ранен, а с той стороны подбит один пост, реакцию на уровне вселенского масштаба поднимать не станут. В сентябре 2023 года во время столкновений с обеих сторон было более 500 погибших. Была ли какая-то грандиозная реакция? Нет. А здесь погибших несопоставимо меньше» – сказал он.

Рауф Насиров