Нетаньяху недоволен Байденом

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом выразил недовольство указом американского лидера, позволяющим Вашингтону вводить санкции в отношении еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан.

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с содержанием разговора, который состоялся 11 февраля.

По словам источников, Нетаньяху заявил Байдену, что «не понимает, почему президент [США] принял решение издать соответствующий указ, когда число нападений со стороны поселенцев сократилось» после принятия Израилем мер для снижения насилия.

Как отмечает портал, растущее недовольство израильского премьера указом президента США говорит об опасении, что указ и последовавшие за ним санкции могут «привести к беспрецедентным последствиям» для всей поселенческой деятельности.