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Ссора между школьниками в Джалилабаде привела к поножовщине

Ссора между школьниками в Джалилабаде привела к поножовщине

В Джалилабадском районе Азербайджана произошла поножовщина между школьниками.

Инцидент произошел на улице Мухаммеда Хади в городе Джалилабад, сообщает АПА. Один из учащихся средней школы №4 города, 2009 года рождения, нанес ножевое ранение учащемуся параллельного класса, подростку 2008 года рождения. Пострадавший с двумя ножевыми ранениями в области поясницы и живота был госпитализирован в ЦРБ.

Подозреваемый задержан. По предварительной информации, причиной инцидента стал конфликт между подростками.

По факту проводится расследование.

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