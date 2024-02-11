Еще один политик Венгрии уходит в отставку вслед за президентом

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Возглавившая список правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» на грядущих выборах в Европарламент Юдит Варга, которая ранее была министром юстиции Венгрии объявила в Facebook, что уходит из политики.

В публикации она пояснила, что несет ответственность за подготовку решения президента Венгрии Каталин Новак о помиловании человека, вовлеченного в преступление на почве педофилии.

«Я ухожу из общественной жизни, отказываюсь от своего мандата депутата парламента и лидера списка на выборах в Европарламент», — объявила она.