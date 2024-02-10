В Азербайджан экстрадирован человек, находившийся в международном розыске

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В Азербайджан экстрадирован еще один человек, находившийся в международном розыске, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года Генеральная прокуратура Республики Казахстан обеспечила ходатайство Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики об экстрадиции гражданина Азербайджанской Республики Гасанова Альяра Ахмед оглу. В связи с выявлением обоснованных подозрений в совершении Альяром Гасановым кражи с причинением крупного ущерба было принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого. Он был объявлен в международный розыск за уклонение от следствия.

Десятого февраля А.Гасанов был доставлен из Казахстана в нашу страну в сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.