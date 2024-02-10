Зеленский сменил руководителя Генштаба ВСУ |
Акция протеста на киевском Майдане: «Зелю – геть», «Верните Залужного» (видео) |
Азербайджан не дал разрешение на вылет российскому самолету |
Байден выступил с резкой критикой Израиля |
«Появилась конкретная информация. Срок нападения – 3-5 лет» |
Байрактар показал фото с открытия ангара для «Акынджи» в Азербайджане |
Дед Бербок оказался «пламенным нацистом» |
Шоковый ход Алиева: вытрезвитель по-азербайджански |
В Казахстане возвращают масочный режим |
Главное Мир

Анналена Бербок: Люди в Газе не могут раствориться в воздухе

Анналена Бербок: Люди в Газе не могут раствориться в воздухе

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что наступление Армии обороны Израиля на  Рафах на юге сектора Газа стало бы гуманитарной катастрофой, сообщает ТАСС. Она сообщила, что на следующей неделе вновь посетит Израиль, чтобы в том числе обсудить вопрос освобождения заложников.

«Бедственное положение в Рафахе уже сейчас невероятно», – написала Бербок на своей странице в Х (ранее Twitter). «Наступление израильской армии на Рафах было бы гуманитарной катастрофой. Люди в Газе не могут раствориться в воздухе», – заявила она.

Глава МИД ФРГ подчеркнула, что «Израиль должен защитить себя от террора ХАМАС, но в то же время максимально облегчить страдания гражданского населения». «Вот почему необходимо еще одно прекращение огня, чтобы заложники наконец были освобождены. Я снова обсужу путь к этому на следующей неделе в Израиле», – резюмировала Бербок.

Теги:
Из этой рубрики
Саудовский МИД призвал созвать экстренную встречу СБ ООН
Мир

Саудовский МИД призвал созвать экстренную встречу СБ ООН

2024/02/10, 17:41
ВС США нанесли серию ударов по территории Йемена
Мир

ВС США нанесли серию ударов по территории Йемена

2024/02/10, 17:41
Боевики убили 50 человек
Мир

Боевики убили 50 человек

2024/02/10, 17:31
На юге Ливана израильский дрон уничтожил командира «Хезболлах»
Мир

На юге Ливана израильский дрон уничтожил командира «Хезболлах»

2024/02/10, 16:56
Конфронтация НАТО с Россией затянется на десятилетия
Мир

Конфронтация НАТО с Россией затянется на десятилетия

2024/02/10, 16:31
Анналена Бербок: Люди в Газе не могут раствориться в воздухе
Мир

Анналена Бербок: Люди в Газе не могут раствориться в воздухе

2024/02/10, 15:35
ОЭСР: Локдаун COVID-19 может затормозить экономическое развитие на 40 лет 
Мир

ОЭСР: Локдаун COVID-19 может затормозить экономическое развитие на 40 лет 

2024/02/10, 15:22
Партия экс-премьера Пакистана Имрана Хана лидирует в общенациональных выборах
Мир

Партия экс-премьера Пакистана Имрана Хана лидирует в общенациональных выборах

2024/02/10, 15:08
Беженцев из Украины может стать на 10 млн больше
Мир

Беженцев из Украины может стать на 10 млн больше

2024/02/10, 14:47