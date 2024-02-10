Анналена Бербок: Люди в Газе не могут раствориться в воздухе

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что наступление Армии обороны Израиля на Рафах на юге сектора Газа стало бы гуманитарной катастрофой, сообщает ТАСС. Она сообщила, что на следующей неделе вновь посетит Израиль, чтобы в том числе обсудить вопрос освобождения заложников.

«Бедственное положение в Рафахе уже сейчас невероятно», – написала Бербок на своей странице в Х (ранее Twitter). «Наступление израильской армии на Рафах было бы гуманитарной катастрофой. Люди в Газе не могут раствориться в воздухе», – заявила она.

Глава МИД ФРГ подчеркнула, что «Израиль должен защитить себя от террора ХАМАС, но в то же время максимально облегчить страдания гражданского населения». «Вот почему необходимо еще одно прекращение огня, чтобы заложники наконец были освобождены. Я снова обсужу путь к этому на следующей неделе в Израиле», – резюмировала Бербок.