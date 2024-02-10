С топором против поезда. Инцидент в Швейцарии

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Захват заложников произошел на вокзале городка Эссер-Су-Шампван, расположенного в кантоне Вале в Швейцарии. Человек, вооруженный ножом и топором, напал на машиниста маленького пригородного поезда, заставив его покинуть кабину и заблокировать двери. Находившихся в поезде пассажиров и машиниста он загнал в конец состава, постоянно угрожая, что сейчас начнет их убивать.

Дело происходило в франкоязычной части Швейцарии, но нападавший не говорил по-французски, мешая английский с фарси. В половине седьмого люди возвращались с работы, пленниками террориста оказались 12 человек.

Полиция, узнавшая об атаке из сообщений пассажиров, оцепила поезд и попыталась вступить в переговоры.

С помощью переводчика с фарси удалось узнать, что нападавший родом из Ирана, что он устал ждать решения своей судьбы и готов положить конец своим мытарствам, прихватив с собой на тот свет швейцарцев, не проявивших к нему должного уважения и симпатии.

После четырех часов бесед, закончившихся ничем (пассажиры рассказывают, что «каждые пять минут он грозил перейти к резне»), уже в темноте начался штурм. Как рассказали представители Министерства внутренних дел, сначала спецназовцы использовали шумовые гранаты и сумели отсечь иранца от заложников, тот бросился на них с топором, остановить его с помощью тазера не удалось, полицейские открыли огонь, смертельно ранив нападавшего. Заложники не пострадали.

Сообщается, что нападавшим был 32-летний выходец из Ирана, находившийся в Швейцарии в ожидании решения о своем запросе о предоставлении убежища. В стране он появился в 2022 году, попутешествовав по нескольким странам, начиная с Греции, где он подал свою первую просьбу об убежище на европейской земле.

Сначала он жил в административном центре для иммигрантов в Будри в кантоне Невшатель, затем был переведен в Женеву в общежитие, находящееся возле аэропорта в районе выставочного комплекса Palexpo.