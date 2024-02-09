Израиль отверг требования ХАМАС по сделке с заложниками

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Израиль сообщил, что отвергает требования палестинского движения ХАМАС по сделке с освобождением заложников, однако готов продолжать переговоры по данной теме, передает портал Axios.

«Израиль сообщил египетским и катарским посредникам, что, хотя он отвергает большинство требований ХАМАС в ответ на его последнее предложение о сделке по заложникам, он готов начать переговоры», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в основе будущих обсуждений должны быть первоначальные предложения, которые были выдвинуты две недели назад.