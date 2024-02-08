Зеленский: Я ценю наши конструктивные и доверительные отношения с президентом Алиевым

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах.

«Поздравляю Ильхама Алиева в связи с его переизбранием и желаю дальнейших успехов и плодотворной работы на благо азербайджанского народа. Я ценю взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности наших государств.

Мы ценим гуманитарную и другую помощь Азербайджана в этот исторический период борьбы нашей страны за свободу. Я ценю наши конструктивные и доверительные отношения с президентом Алиевым, а также практическое сотрудничество между нашими командами.

Я уверен, что стратегические отношения Украины и Азербайджана будут и дальше укрепляться», – написал Зеленский в X.