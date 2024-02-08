Азербайджан одержал победу. И начинает политическую перезагрузку |
Зеленский: Я ценю наши конструктивные и доверительные отношения с президентом Алиевым |
Путин позвонил Алиеву и поздравил его с разгромной победой на выборах |
Коротченко поставил Азербайджан в пример демократическим странам ЕС |
Запад пустил в ход «тяжелую» артиллерию |
Генсек СНГ: Выборы в Азербайджане были конкурентными, Алиев победил благодаря своему авторитету |
Панахов указал на высокий уровень прошедших выборов |
ЦИК: Ильхам Алиев лидирует с 92,05% голосов, подсчет оставшихся бюллетеней не повлияет на результаты (обновлено) |
Украина вдесятеро нарастила производство дронов |
Главное Я - Блок

Зеленский: Я ценю наши конструктивные и доверительные отношения с президентом Алиевым

Зеленский: Я ценю наши конструктивные и доверительные отношения с президентом Алиевым

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах.

«Поздравляю Ильхама Алиева в связи с его переизбранием и желаю дальнейших успехов и плодотворной работы на благо азербайджанского народа. Я ценю взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности наших государств.

Мы ценим гуманитарную и другую помощь Азербайджана в этот исторический период борьбы нашей страны за свободу. Я ценю наши конструктивные и доверительные отношения с президентом Алиевым, а также практическое сотрудничество между нашими командами.

Я уверен, что стратегические отношения Украины и Азербайджана будут и дальше укрепляться», – написал Зеленский в X.

Теги:
Из этой рубрики
Сын Кадырова награжден медалью за «победу» в соревновании, в котором он не участвовал
Странности

Сын Кадырова награжден медалью за «победу» в соревновании, в котором он не участвовал

2024/02/08, 14:14
Матвиенко: Профессионализм Алиева будет способствовать неуклонному росту международного авторитета Азербайджана
Политика

Матвиенко: Профессионализм Алиева будет способствовать неуклонному росту международного авторитета Азербайджана

2024/02/08, 13:29
Международный наблюдатель призывает ПАСЕ поучиться у Азербайджана проведению выборов
Политика

Международный наблюдатель призывает ПАСЕ поучиться у Азербайджана проведению выборов

2024/02/08, 13:21
Впервые стартует ультрамарафон Ханкенди-Баку
Общество

Впервые стартует ультрамарафон Ханкенди-Баку

2024/02/08, 13:18
Зеленский: Я ценю наши конструктивные и доверительные отношения с президентом Алиевым
Я - Блок

Зеленский: Я ценю наши конструктивные и доверительные отношения с президентом Алиевым

2024/02/08, 12:24
Аккан Сувер: Азербайджан продемонстрировал основы демократии для всего мира
Политика

Аккан Сувер: Азербайджан продемонстрировал основы демократии для всего мира

2024/02/08, 10:50
Токаев поздравил Ильхама Алиева
Политика

Токаев поздравил Ильхама Алиева

2024/02/08, 10:17
Мадуро поздравил Ильхама Алиева с победой
Политика

Мадуро поздравил Ильхама Алиева с победой

2024/02/08, 09:49
Рахмон - Алиеву: Ваше переизбрание является подтверждением высокого доверия азербайджанского общества
Политика

Рахмон – Алиеву: Ваше переизбрание является подтверждением высокого доверия азербайджанского общества

2024/02/08, 09:23