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Рахмон – Алиеву: Ваше переизбрание является подтверждением высокого доверия азербайджанского общества

Рахмон - Алиеву: Ваше переизбрание является подтверждением высокого доверия азербайджанского общества

Президент Таджикистана Эмомал Рахмон направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Сердечно поздравляю Вас с уверенной победой на выборах президента Азербайджанской Республики.

Примите мои самые добрые пожелания по этому случаю.

Ваше переизбрание на высший государственный пост братского Азербайджана является еще одним убедительным подтверждением высокого доверия Вам азербайджанского общества и широкой поддержки им Вашего стратегического курса, направленного на поступательное социально-экономическое развитие страны, а также укрепление ее авторитета на международной арене.

Подчеркивая Ваш весомый личный вклад в укрепление и углубление таджикско-азербайджанских отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, выражаю нашу заинтересованность в их дальнейшем всестороннем развитии.

Уверен, что совместными усилиями мы и впредь будем продвигать многоплановые взаимоотношения двух стран, обогащая их новым практическим содержанием во благо наших народов.

Желаю Вам, дорогой Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и новых больших успехов в реализации всех Ваших начинаний, а братскому народу Азербайджана – мира, благополучия и устойчивого процветания.

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