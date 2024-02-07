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Израиль не примет требование ХАМАС полностью прекратить операцию в Газе

Израиль не примет требование ХАМАС полностью прекратить операцию в Газе

Израиль не сможет согласиться на требование радикального палестинского движения ХАМАС прекратить военную операцию в секторе Газа в рамках сделки об освобождении удерживаемых в анклаве заложников. С таким утверждением выступила газета Yedioth Ahronoth, ссылаясь на неназванных израильских представителей.

«Мы не сможем согласиться на требование прекратить войну. Проект [сделки] требует освобождения 1,5 тыс. палестинских заключенных, некоторые из которых являются высокопоставленными», – цитирует издание заявления своих собеседников.

По данным Yedioth Ahronoth, члены расширенного кабинета безопасности Израиля соберутся вечером 8 февраля. Газета указывает, что заседание пройдет на фоне ответа ХАМАС и его встречного предложения по поводу заключения сделки, отмечая, что до этого момента у премьер-министра Биньямина Нетаньяху не запланированы обсуждения, касающиеся ответа правящего в секторе Газа радикального движения.

Глава правительства Израиля ранее неоднократно заявлял, что военные действия в Газе будут продолжаться до полного разгрома ХАМАС, освобождения всех удерживаемых в секторе заложников и обеспечения ситуации, когда от него больше не будет исходить угроза. Кроме того, Нетаньяху несколько раз указывал, что не пойдет на освобождение «тысяч террористов».

Радиостанция Kan в свою очередь сообщает со ссылкой на израильский высокопоставленный источник, что ХАМАС предоставило первоначальный список требований, часть из которых приемлема для Израиля, а некоторые не подлежат обсуждению. «Мы рассматриваем ответ ХАМАС как отправную точку для переговоров, которые будут проводиться интенсивно в ближайшем будущем», – добавил собеседник Kan.

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