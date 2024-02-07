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Шенгенская виза подорожает

Шенгенская виза подорожает

Еврокомиссия (ЕК) предложила увеличить базовый сбор за Шенгенскую визу на 12%. Если инициатива будет поддержана, то шенген может подорожать еще до начала летнего сезона 2024 года, сообщает ТАСС.

Базовую плату хотят повысить с 80 евро до 90 евро для взрослых и с 40 евро до 45 евро для детей. Вместе с этим вырастет и размер сервисных сборов.

В представленном проекте ЕК также предложила еще больше повысить пошлину для тех стран, которые, как считается, не готовы сотрудничать с Евросоюзом по возвращению своих граждан, выдворяемых из стран ЕС за незаконную миграцию, нарушения визового режима и пр.

Если Совет ЕС решит, что существует «недостаточное сотрудничество по реадмиссии» с третьей страной, то стоимость Шенгенской визы для граждан этой страны вырастет со 120/160 евро до 135 евро/180 евро.

В Еврокомиссии считают, что даже несмотря на повышение, визовые сборы для Шенгенской зоны все еще относительно низкие по сравнению с другими странами. Например, виза в США стоит 185 евро или 172 евро; для Великобритании – от 115 фунтов стерлингов (134 евро); для Канады – 100 долларов плюс 85 долларов за биометрию, или 130 евро; для Австралии – 190 долларов США, что эквивалентно 117 евро.

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