Германия заинтересована в продолжении расследования по «Северным потокам»

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Власти Германии по-прежнему заинтересованы в расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта сообщает ТАСС.

«Мы по-прежнему очень заинтересованы в раскрытии этого преступления. Также очевидно, что мы приняли к сведению то, что сегодня ясно заявили шведские следователи», — сказал Хебештрайт на брифинге по этому поводу.

По словам представителя кабмина, за дальнейшей информацией по делу необходимо обращаться в органы, которые ведут расследование диверсии.

«Генеральная прокуратура в Карлсруэ может предоставить информацию по этим вопросам, а мы как федеральное правительство — нет», — сказал Хебештрайт.