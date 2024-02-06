Баку и Эр-Рияд обсудили углубление экономических связей (фото)

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Председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров обсудил с послом Королевства Саудовская Аравия Иссамом бин Салехом аль-Джутейли увеличение торгового оборота и углубление экономических связей.

Стороны подчеркнули наличие эффективного сотрудничества и дружественных связей между двумя странами, говорится в сообщении ГТК.

Было отмечено, что таможенные органы двух стран вносят важный вклад в укрепление отношений и расширение товарооборота.

Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.