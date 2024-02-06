Россия пригрозила странам Балтии |
Задержаны участники нападения в Стамбуле (обновлено, фото, видео) |
Байрамов обсудил с Лебедевым сотрудничество в рамках СНГ |
Польша готовится к войне с Россией |
Посол ЕС в Баку требует установить цензуру в азербайджанских СМИ |
За президентскими выборами в Азербайджане будут следить наблюдатели из 89 стран |
Иран уже через неделю может получить ядерное оружие |
Настоящий друг познается в беде: Украине, Молдове, Грузии и Румынии стоило бы вспомнить азбуку |
Китай предупредил об опасности выхода из-под контроля ситуации на Ближнем Востоке из-за США |
Главное Экономика

Баку и Эр-Рияд обсудили углубление экономических связей (фото)

Баку и Эр-Рияд обсудили углубление экономических связей (фото)

Председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров обсудил с послом Королевства Саудовская Аравия Иссамом бин Салехом аль-Джутейли увеличение торгового оборота и углубление экономических связей.

Стороны подчеркнули наличие эффективного сотрудничества и дружественных связей между двумя странами, говорится в сообщении ГТК.

Было отмечено, что таможенные органы двух стран вносят важный вклад в укрепление отношений и расширение товарооборота.

Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Теги:
Из этой рубрики
Баку и Эр-Рияд обсудили углубление экономических связей (фото)
Экономика

Баку и Эр-Рияд обсудили углубление экономических связей (фото)

2024/02/06, 18:55
Стала известна сумма прибыли BP за 2023 год
Экономика

Стала известна сумма прибыли BP за 2023 год

2024/02/06, 17:08
Казахстан нарастит поставки нефти по Транскаспийскому маршруту
Экономика

Казахстан нарастит поставки нефти по Транскаспийскому маршруту

2024/02/05, 23:33
Инфляция в Турции достигла пятимесячного максимума
Экономика

Инфляция в Турции достигла пятимесячного максимума

2024/02/05, 12:05
СМИ: Иран пользовался счетами в британских банках для обхода санкций США
Экономика

СМИ: Иран пользовался счетами в британских банках для обхода санкций США

2024/02/05, 10:40
Безос выставит на продажу 50 млн акций Amazon
Экономика

Безос выставит на продажу 50 млн акций Amazon

2024/02/04, 23:24
Доходы Суэцкого канала рухнули вдвое из-за ударов хуситов по кораблям
Экономика

Доходы Суэцкого канала рухнули вдвое из-за ударов хуситов по кораблям

2024/02/04, 21:51
Производитель Nokia прекращает выпускать смартфоны под этим брендом
Экономика

Производитель Nokia прекращает выпускать смартфоны под этим брендом

2024/02/04, 21:06
Кэмерон: Наша экономика больше российской в 25 раз
Экономика

Кэмерон: Наша экономика больше российской в 25 раз

2024/02/04, 15:15