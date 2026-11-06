В Баку и на Абшеронском полуострове с утра 7 ноября до утра 10 ноября местами ожидаются переменные дожди. В отдельных районах полуострова возможны кратковременные ливни и грозы. Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Нестабильная погода в регионах Азербайджана, сохранится до 10 ноября. Ожидаются переменные осадки, местами интенсивные, ливни, грозы и град, а в горных районах — снег.

В связи с осадками ожидается повышение уровня воды в реках. На некоторых реках Большого Кавказа и Лянкяран-Астаринского региона не исключаются паводки и сели.