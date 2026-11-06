Аваиасообщение между Азербайджаном и Китаем станет еще доступнее. Как говорится в сообщении Государственного агентства по туризму Азербайджана, 6 ноября в Шанхае состоялась встреча председателя Госагентства Фуада Нагиева с главой компании China Eastern Airlines Ван Чжицин. На встрече также присутствовали директор Международного аэропорта Гейдар Алиев – Теймур Гасанов, ген директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид и его заместитель Рашад Алиев.

Стороны обсудили запуск полетов в Азербайджан еще одной китайской авиакомпанией, что способствует росту туризма и расширению двухсторонних отношений между странами.

В частности China Eastern Airlines рассматривает возможности запуска прямых рейсов между Шанхаем и Баку. По словам Нагиева, Китай входит в число приоритетных туристических рынков Азербайджана. В этой связи ведётся продвижение страны на китайском рынке, налаживается сотрудничество с ведущими туристическими платформами, а в Пекине уже действует представительство Азербайджанского бюро по туризму.

Глава агентства также заявил о готовности поддержать запуск рейсов China Eastern Airlines в Азербайджан. В частности, стороны обсудили предусмотренные государственной программой развития туризма механизмы субсидирования, льготы для авиакомпаний в аэропортах и возможности совместного маркетинга.

В свою очередь, Ван Цзицин отметил, что безвизовый режим между двумя странами создаёт дополнительные возможности для расширения авиасообщения. По его словам, маршрут Шанхай — Баку обладает значительным рыночным потенциалом, а компания заинтересована в развитии туристических связей и увеличении пассажиропотока между странами.

Отметим, что сейчас AZAL выполняет три прямых рейса в неделю по маршруту Баку — Пекин, а China Southern Airlines — пять рейсов в неделю между Баку и Урумчи.

Тем временем, интерес китайских туристов к Азербайджану также растёт. В 2025 году страну посетили 63,5 тыс. граждан Китая — на 41,7% больше, чем годом ранее. За январь–октябрь 2026 года этот показатель составил 61 001 человек, увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.