Экс-сотрудники SpaceX обвинили руководство в гендерной дискриминации

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Бывшие сотрудники американской компании SpaceX обвинили ее руководство в дискриминации по половому признаку и неправомерном увольнении работников. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение официальные жалобы экс-сотрудников, направленные в департамент гражданских прав штата Калифорния.

По утверждению семи бывших работников компании, действия ее руководства нарушили закон Калифорнии о справедливом трудоустройстве и жилье, который запрещает дискриминацию по половому признаку и оказание давления на лиц, выносящих корпоративные проблемы на публичное обсуждение.

В частности, одна из уволенных сотрудниц Пейдж Холланд-Тилен указала, что ее приняли на работу в марте 2018 года «на стартовую позицию», несмотря на то что у нее «имелся опыт, аналогичный опыту мужчин, которые были назначены на более высокие должности». Даже получив повышение, ее якобы «не допускали к участию в совещаниях из-за пола». Кроме того, группу инженеров, работающих в калифорнийском подразделении компании, уволили в 2022 году после публикации ими письма с критикой основателя SpaceX Илона Маска, отмечает агентство.

Если департамент поддержит позицию заявителей, SpaceX могут грозить штрафные санкции, ей также придется выплатить бывшим работникам компенсацию. В корпорации отказались от комментариев по поводу новых обвинений.