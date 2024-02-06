Россия пригрозила странам Балтии |
Задержаны участники нападения в Стамбуле (обновлено, фото, видео) |
Байрамов обсудил с Лебедевым сотрудничество в рамках СНГ |
Польша готовится к войне с Россией |
Посол ЕС в Баку требует установить цензуру в азербайджанских СМИ |
За президентскими выборами в Азербайджане будут следить наблюдатели из 89 стран |
Иран уже через неделю может получить ядерное оружие |
Настоящий друг познается в беде: Украине, Молдове, Грузии и Румынии стоило бы вспомнить азбуку |
Китай предупредил об опасности выхода из-под контроля ситуации на Ближнем Востоке из-за США |
Главное Мир

В Казахстане протестировали отечественные беспилотники

В Казахстане протестировали отечественные беспилотники

В Казахстане прошли первые испытания беспилотных летательных аппаратов, разработанных специально для нужд Вооруженных сил представителями казахстанских предприятий, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

В сообщении отмечается, что вся летательная техника оснащена современными средствами видеонаблюдения, датчиками, дальномерами и тепловизорами. На обозрение экспертов были представлены различные летательные аппараты. Беспилотники взлетали в небо с катапульты, с помощью натяжения специального резинового бандажа, с места — поднимаясь вертикально как вертолет и продолжая полет как самолет.

«Эти беспилотники создали отечественные производители, причем за короткое время. Результат их работы мы смогли наглядно увидеть и оценить. Конечно, требуются доработки. И, тем не менее, начало хорошее», – отметил офицер Генерального штаба ВС Казахстана полковник Ержан Жакашев.

Отмечается, что отечественные компании-производители постарались учесть все требования и запросы военных. Принятие на вооружение беспилотников отечественного производства позволит существенно экономить бюджетные средства, оперативно решать вопросы их последующего облуживания и модернизации, говорится в сообщении ведомства.

«У нас очень эффективные дневные и ночные камеры, есть функция определения координат, лазерный дальномер и система сброса боеприпасов. Такие характеристики позволяют наводить артиллерию на цели. Считаю, что они будут положительно оценены специалистами Вооруженных сил», – сказал представитель производителя Айбек Ахыш.

Теги:
Из этой рубрики
Задержаны участники нападения в Стамбуле (обновлено, фото, видео)
Мир

Задержаны участники нападения в Стамбуле (обновлено, фото, видео)

2024/02/06, 18:28
"Различий не будет". Эрдоган гарантирует борьбу с терроризмом
Мир

«Различий не будет». Эрдоган гарантирует борьбу с терроризмом

2024/02/06, 18:14
Экс-сотрудники SpaceX обвинили руководство в гендерной дискриминации
Мир

Экс-сотрудники SpaceX обвинили руководство в гендерной дискриминации

2024/02/06, 18:00
Украина прокомментировала заявление СГБ Грузии
Мир

Украина прокомментировала заявление СГБ Грузии

2024/02/06, 17:57
В Казахстане протестировали отечественные беспилотники
Мир

В Казахстане протестировали отечественные беспилотники

2024/02/06, 17:52
Эрдоган: "До конца 2024 года мы сдадим 200 тысяч домов"
Мир

Эрдоган: «До конца 2024 года мы сдадим 200 тысяч домов»

2024/02/06, 17:47
Хуситы атаковали британское и американское суда
Мир

Хуситы атаковали британское и американское суда

2024/02/06, 17:40
В России сын председателя азербайджанской диаспоры и его друзья открыли огонь в воздух (видео)
Блок

В России сын председателя азербайджанской диаспоры и его друзья открыли огонь в воздух (видео)

2024/02/06, 17:23
Польша готовится к войне с Россией
Мир

Польша готовится к войне с Россией

2024/02/06, 16:35