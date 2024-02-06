В Казахстане протестировали отечественные беспилотники

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В Казахстане прошли первые испытания беспилотных летательных аппаратов, разработанных специально для нужд Вооруженных сил представителями казахстанских предприятий, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

В сообщении отмечается, что вся летательная техника оснащена современными средствами видеонаблюдения, датчиками, дальномерами и тепловизорами. На обозрение экспертов были представлены различные летательные аппараты. Беспилотники взлетали в небо с катапульты, с помощью натяжения специального резинового бандажа, с места — поднимаясь вертикально как вертолет и продолжая полет как самолет.

«Эти беспилотники создали отечественные производители, причем за короткое время. Результат их работы мы смогли наглядно увидеть и оценить. Конечно, требуются доработки. И, тем не менее, начало хорошее», – отметил офицер Генерального штаба ВС Казахстана полковник Ержан Жакашев.

Отмечается, что отечественные компании-производители постарались учесть все требования и запросы военных. Принятие на вооружение беспилотников отечественного производства позволит существенно экономить бюджетные средства, оперативно решать вопросы их последующего облуживания и модернизации, говорится в сообщении ведомства.

«У нас очень эффективные дневные и ночные камеры, есть функция определения координат, лазерный дальномер и система сброса боеприпасов. Такие характеристики позволяют наводить артиллерию на цели. Считаю, что они будут положительно оценены специалистами Вооруженных сил», – сказал представитель производителя Айбек Ахыш.