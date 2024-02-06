Землетрясение в Японии разрушило 50 000 домов, утилизация обломков займет два года

187 Просмотров

Землетрясение в районе полуострова Ното в Японии, которое произошло 1 января, разрушило 50 000 домов, сообщил губернатор префектуры Исикава Хироси Хасэ.

Хироси Хасэ в ходе пресс-конференции назвал утилизацию возникшего после землетрясения мусора очень серьезной проблемой. Он также указал на необходимость четкого плана в этом вопросе.

«В результате землетрясения в префектуре образовалось около 2,4 млн т мусора. Это пока предположительные цифры, основанные на рекомендациях к расчетам Министерства окружающей среды. Это равно примерно объемам мусора префектуры Исикава за 7 лет», – сообщил губернатор.

Если смотреть по городам, которые наиболее пострадали от стихии, то в Судзу возникший в результате землетрясения мусор равен объему за 132 года.

Благодаря предприятиям со всей страны, на полную утилизацию уйдет два года, подсчитали в префектуре.

Напомним, в январе стало известно, что серия мощных землетрясений сдвинула береговую линию в Японии в некоторых местах сразу на 250 м. Сильнее всего пострадал полуостров Ното. Специалисты устанавливают, какие последствия для экологии несет такой мощный сдвиг, сообщает «РИА Новости».