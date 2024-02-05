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В очередном пакете санкций ЕС против РФ не будет новых запретов на импорт

В очередном пакете санкций ЕС против РФ не будет новых запретов на импорт

Европейская комиссия не будет вводить новые запреты на импорт в следующий пакет санкций против России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои дипломатические источники. И комиссия, и страны-члены Европейского союза хотят быстро принять новый пакет мер к годовщине вторжения России в Украину 24 февраля.

Несмотря на призывы некоторых стран ЕС запретить больше российского экспорта, например, алюминия, Еврокомиссия предложит пакет мер, который, как она надеется, вызовет минимальные дебаты среди стран-членов, чтобы его можно было быстро принять, пишет Reuters. Для принятия новых санкций страны-члены должны проголосовать единогласно.

По словам одного из дипломатов, в 13 пакете санкций может быть расширен список российских компаний, которым фирмы ЕС не могут продавать товары двойного назначения. Источники Reuters добавили, что после принятия 13-го пакета санкций Еврокомиссия быстро предложит 14-й пакет мер, который может включать новые запреты на импорт.

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