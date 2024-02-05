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Трамп заявил, что ему очень нравится Си Цзиньпин

Трамп заявил, что ему очень нравится Си Цзиньпин

Бывший президент США Дональд Трамп признался в том, что он испытывает симпатию к китайскому лидеру Си Цзиньпину. При этом, напоминает Politico, он намерен ввести высокие пошлины на китайские товары в случае победы на президентских выборах в 2024 году.

«Послушайте, я хочу, чтобы Китай преуспел, правда хочу. Мне очень нравится президент Си, он был для меня очень хорошим другом во время моего [президентского] срока», — заявил Трамп во время интервью Fox News.

На вопрос, планирует ли экс-президент возобновлять торговую войну с КНР, он ответил отрицательно.

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