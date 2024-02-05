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Командир «Ахмата» назвал боевиков «Русича» «комнатными вояками и диванными героями» (видео)

Командир "Ахмата" назвал боевиков "Русича" "комнатными вояками и диванными героями" (видео)

Командир формирования «Ахмат», доверенное лицо президента России Владимира Путина на выборах президента РФ Апти Алаудинов ответил на претензию боевиков ДШРГ «Русич», недовольных тем, что подростков отправляют на воспитание к чеченским силовикам, в «детскую армию».

«Комнатные вояки, диванные герои, вы создайте такое же подразделение, как спецназ «Ахмат», в котором бы расцветал не ваш фашизм, национализмом я его не назову. Вы фашисты!» – разоткровенничался Алаудинов.

Он обвинил оппонентов из ДШРГ «Русич» в пропаганде фашистских идей и неприятии других национальностей.

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