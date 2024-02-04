Альпер Гезеравджи: Подождем еще немного, чтобы вернуться на Землю

Турецкий астронавт Альпер Гезеравджи заявил, что надеется способствовать научно-технологическому развитию Турции, благодаря экспериментам на Международной космической станции (МКС).
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Гезеравджи написал в социальной сети «Инстаграм», что с нетерпением ждет возвращения в Турцию, чтобы внести собственный вклад в развитие страны в научно-технологической сфере после участия в космической миссии Axiom-3 (Ax-3).
«Приветствую с окна нового мира, который мы приоткрыли», – написал астронавт.
Будучи первым гражданином Турции в космосе, Гезеравджи отметил, что «глубоко чувствует ценность и ответственность момента, поскольку расширяются границы научных открытий».
«Мы подождем еще немного, чтобы вернуться на Землю»,- отметил астронавт, назвав свое участие в миссии «уникальным путешествием».
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